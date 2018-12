Polarni san Davora Rostuhara

Gosti emisije „Dobro jutro Hrvatska“, bili su bračni par, Anđela i Davor Rostuhar, koji priprema još jednu pustolovinu, a i najavljuju uzbudljiv dokumentarni film "Polarni san" koji će se 29.12. emitirati na HRT-u.



Prošle godine, Davor je bio na ekspediciji na kojoj je hodao od obale Antarktike do Južnog pola. Ruta je bila 1200 kilometara. Sve što mu je trebalo za 47 dana ekspedicije je sam vukao za sobom u sanjkama koje su u početku bile teške 137 kilograma. Postao je 26 čovjek u povijesti kojemu je to uspjelo. O svemu tome je napisao knjigu i snimio film koji će premijerno biti emitiran na HRT-u.

„Imao sam stativ i dvije male kamerice i pokušavao sam što više dokumentirati proces. Od toga je nastalo pedesetak minuta filma u režiji Đure Gavrana“, rekao je Davor.



"1.siječnja krećemo na put od godinu dana. Projekt se zove „Ljubav oko svijeta“, a ideja je bila da putujemo po svijetu i dokumentiramo ljubavne priče u različitim kulturama“, rekla je Anđela i dodaje kako će proći 20-ak zemalja.



Na put kreću iz Pariza prema Bliskom i Dalekom istoku.

"Ići ćemo na sve kontinente, u sve tipove društva i one najmodernije i one najtradicionalnije. Ići ćemo i do nekih malih plemena koja žive u Amazoni, Africi, Oceaniji. Želimo da to bude presjek ljudskog društva kroz kulturne raznolikosti“, istaknuo je Davor.