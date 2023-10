Na otoku ih je manje od 10, a po "spizu" ide jedan za sve

Ljeti imaju tek jedan restoran, a i on je sad, u listopadu, zatvoren. No lokalci baš sada guštaju. Ondje nema trgovina, pošte niti kanalizacije. U "spizu" ide jedan stanovnik za cijelo mjesto u obližnje Preko.



Idilu otoka Ošljaka održava i gospodin Boris Malec. On svako jutro, osobito ljeti, usisava svoj otok. Cijeli je radni vijek proveo u Zagrebu. No u mirovini se vratio na svoj "škoj" i sada radi kao komunalni djelatnik na četiri sata. Nakon uređivanja Ošljaka, gospodin Malec obično kreće u "spizu" za cijeli otok u obližnje Preko. Na popisu narudžbi je najčešće „štruca” kruha, ali ima i drugih potrepština.



Obično ide sam u trgovinu na susjedni Ugljan. Ponekad mu se pridruži i poneki sumještanin. Malec se s gospodinom Dragom Valčićem zna se od najranije dobi. I dok tako zajedno idu, često krate put zgodama iz djetinjstva.



Nakon kupovine došlo je i vrijeme ručka. Sprema se za cijeli otok, jer ih je tek 10-ak sada tamo, a zimi još i manje.



- Nahranim, nema kome se ne da, kazao je Valter Valčić iz Osijeka.