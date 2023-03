Mrletovo pivo i čarape ŠČakovca - zbog velike potražnje kupci čekaju tjednima

I dok se u javnosti još uvijek usuglašavaju stavovi što ili tko je Mama ŠČ i o čemu pobjednička pjesma Dore govori, gotovo je nepoznato da je Let 3 svoju ŠČ priču započeo već u jesen 2021. i to u Međimurju. Naime, u Čakovcu se već godinu i pol dana proizvode Mrletovo ŠČ pivo i čarape. U posljednje vrijeme interes za njih porastao je gotovo 500 posto zbog čega je došlo do nestašice.

Mrletovo ŠČ pivo od rujna 2021. sastavni je dio proizvodnog asortimana jedne čakovečke pivovare. No već tjedan dana nema ni kapi. Rasprodano je. I nove količine iz ovog će pogona u ŠČakovcu put kupaca krenuti tek sredinom mjeseca.



- Pripremili smo se jako dobro, ali očito nedovoljno dobro, jer smo trenutno bez piva i sljedećih dva tjedna ćemo biti tako, jer proces kuhanja piva traje mjesec dana, kaže direktor Danijel Radek.



Pa ga ni mi nismo mogli probati. Ali znamo karakteristike.



- Mrletovo pivo je lagano da se dopadne svima. To je jedno basic pivo sa malim postotkom alkohola, 4,1 posto. Ima nekih cvjetnih hmeljeva u sebi, da bude privlačno i ženskoj populaciji, dodaje Radek.



Nit po nit, i eto Mrletovih ščarapa. Nastaju u jednoj obiteljskoj tvrtki u mjestu Palovcu nedaleko od Čakovca.



- Od samog početka do sad kak je pjesma pobijedila na Dori, proizvodnja je porasla za 300 posto, kaže direktor Luka Palatinuš.



Dnevno proizvedu 2.500 komada. Mogli bi i više, ali teško pronalaze radnike. Pa i kupci Mrletovih čarapa ponekad moraju nekoliko dana pričekati na svoj par. Ni direktor Luka ne zna što je ŠČ.



- Iskreno nisam ga pitao, kaže Platinuš.



A što ako Let 3 nakon nastupa u Liverpoolu dobije i svoju inozemnu vojsku fanova, ovi međimurski poduzetnici ne žele ni razmišljati.



Za europsko tržište s gotovo 750 milijuna stanovnika, kapaciteti njihovih tvornica ni teoretski neće biti dovoljni. Pa sad nek netko kaže da od viška ne može boljeti glava.