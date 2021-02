Dijagnoza: Usamljenost

Marija Mušica kaže kako nikada nije bila stalno sama.



- Jedni drugima smo išli. I pjevati sam znala. Danas nema nikoga, nikakva sam. Doktor je došao i rekao kako mi nije ništa. A ja sam sva nikakva. Niti mogu jesti, raditi, niti hodati, govori Marija.



Baka Marija ima i djecu i unuke. No neki su daleko, drugi prezaposleni, ona je uglavnom sama. Zbog toga je tužna i bezvoljna. Ni sama ne zna što joj je činiti.



- Uglavnom ležim ili sjedim. Veći dio dana kad sam sama čistim. Nema nikoga. Imam obitelj, ali nitko ne dolazi. Svi idu na posao. Kad su kod kuće, moraju večerati, nešto napraviti i onda na posao. Kad će doći k meni?! Nema vremena. Nitko ne dolazi iz sela jer je korona. Svi se toga drže, nema nigdje nikoga. Televiziju ne gledam jer imam slabiji vid. Jedino radio nekad malo poslušam, a to me sad živcira. Što je zlo u svijetu. Potres, pa korona, to mi je navrh glave. Ne želim ni radio slušati, kad to čujem.



Ističe kako nema od čega plaćati dom.



- Dom je skup. Ne može se. Možda neću još dugo. Dobivam 600 kuna socijalne pomoći. To mi je sve. Uglavnom za kruh, sve moram paziti i čuvati. Niti pijem niti pušim, onda znate što za to mogu kupiti.



Najbolji dan u tjednu za baku Mariju je onaj kada dolazi Kristina, gerontodomaćica iz programa Udruge žena Vrtnjakovac za pomoć starima. I ne zato što će Kristina obaviti velike poslove, već zato što će si njih dvije, kao što kaže gospođa Marija, napokon "malo sjediti".



- Nema posla, kuća je stara. Namještaj je star, tako da ne možete ni primiti. To je onako, u raspadu. Mariji najviše treba druženje i razgovor, da nije sama, ističe Kristina.



Martina Stepić, voditeljica projekta "Zaželi za Udrugu žena Vrtnjakovec", govori kako je veliki interes za program.



- Znači, Općina Krapinske Toplice ići će s još jednim projektom kroz mjesec dana i onda će biti sve obuhvaćeno 120 starijih korisnika.



I zaista, vidjeli smo da je strpljiva i vedra Kristina uspjela nasmijati i ovu tužnu baku. Jer otkrila je, kaže, da su ljubav i pažnja najbolji lijek.